A Panarea tragedia per famiglia originaria di Milano: muore sub 16enne

Un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita dopo un tuffo nel mare di Panarea. La tragedia nel pomeriggio di domenica 25 luglio ha colpito una famiglia originaria di Milano e trasferita in Svizzera, che ha una casa sull'isola siciliana.

Al momento non è ancora stata fatta chiarezza sulle cause della morte del giovanissimo sub e tra le ipotesi c'è anche quella di un improvviso malore sopraggiunto proprio mentre si trovava in mare. L'incidente si è verificato nelle adiacenze di Dattilo, isolotto al largo di Panarea.

Partite subito le attività di recupero della salma. Per accertare cosa abbia provocato il decesso del 16enne, poi, la capitaneria di porto ha aperto un'indagine.