Colpito da embolia a 39 metri di profondità: paura per sub milanese

Caso di embolia a Ustica per un sub. Mercoledì mattina dopo un’immersione effettuata alla profondità di 39 metri e per un tempo di circa 15 minuti, in zona grotta dei Gamberi, un turista milanese di 69 anni che stava facendo attività subacquea è stato colto da un forte malore che lo ha costretto a risalire in superficie.

Lo riporta PalermoToday. Trasportato immediatamente presso la camera iperbarica dell’isola si è evitato il peggio. Il sub presentava sintomi evidenti di embolia gassosa ed è stato sottoposto a terapia iperbarica per più di 6 ore, secondo gli schemi terapeutici della U.S.Navy. I medici in servizio ad Ustica Giovanni Luca D’Agostino, Florinda Leggio, l’infermiere Vincenzo Geluso e i tecnici Andrea Barcellona e Angelo Brancatello, coordinati dal dirigente di Anestesia e Rianimazione Calogero Agrò, sono riusciti a salvarlo. Adesso il sub, che ha alle spalle centinaia di immersioni, è fuori pericolo.

L’ immediata regressione della sintomatologia è legata alla tempestività dell’intervento, infatti il breve tempo trascorso tra l’insorgenza dei sintomi e la ricompressione in camera iperbarica è fondamentale, questo permette di poter agire sulle bolle senza che queste abbiano causato danni permanenti. Questo è il secondo caso di grave malattia da decompressione in una settimana trattato prontamente dal personale sanitario delle camere iperbariche dell'Asp di Palermo coordinato da Calogero Agrò.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualche giorno prima un altro trattamento è stato effettuato presso il Centro Iperbarico di Lampedusa. L’Asp di Palermo gestisce i centri di Partinico, Ustica e Lampedusa, avvalendosi di personale sanitario esperto in medicina subacquea ed iperbarica, mentre la gestione tecnica è garantita dalla ditta "Sistemi Iperbarici Servizi", che si avvale di personale Tecnico specializzato.