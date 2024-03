Lago di Como: sub milanese muore dopo un'immersione

Stesso lago. Stesso punto dello specchio d'acqua. Ennesima vittima. È morto un altro sub, di Milano, a seguito di un malore nel ramo del lago di Como che dà su Lecco, davanti a Moregallo dove qualche giorno fa aveva perso la vita Elvira Mangini.

La vittima è un uomo di 62 anni, uno sportivo, soccorso immediatamente ma morto poi in ospedale. Una vicenda incredibilmente simile a quella di Elvira: il malore, la richiesta d'aiuto, la corsa in ospedale.

Era riuscito ad avvisare i compagni d'immersione. Il 62enne è stato trasportato con urgenza all'ospedale di Lecco, dove poi è deceduto. Un punto profondo noto come zona di immersioni e, ormai, come punto in cui non risale più nessuno. Si tratta, infatti, della quinta vittima in sei mesi solo in quella zona.