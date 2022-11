Subappalto a un uomo della 'ndrangheta: commissariata azienda che sta realizzando il nuovo Ortomercato

La società vincitrice dell'appalto per realizzare la nuova struttura logistica dentro l'Ortomercato di Milano è stata commissariata dal Tribunale di Milano, che ha disposto l'affiancamento di due amministratori ai vertici della società stessa. Si tratta della Bertini. Il motivo è che alcuni servizi di trasporto sono stati subappaltati alla Medi Opere, di cui è considerato amministratore di fatto un esponente della 'ndrangheta, Pietro Paolo Portolesi, residente a Mesero (Milano), considerato vicino alla 'locale' di Volpiano (Torino), già condannato in passato e arrestato nel giugno 2022 nell'ambito di un'inchiesta della Dda di Milano che riguardava anche lo smaltimento allo Scalo Romana, dove verrà realizzato il villaggio olimpico per le Olimpiadi invernali del 2026.

La misura prescelta dal Tribunale serve a garantire la continuità dell'azienda rimettendola però sui binari della piena legalità, e riparandola dall'infiltrazione mafiosa. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, infatti, i giudici del Tribunale di Milano (sezione misure di prevenzione) hanno ricostruito una iniziale "capacità intimidatoria" di Portolesi, a cui ha fatto seguito l'instaurazione di vari rapporti commerciali.

L'appalto all'Ortomercato (gestito da Sogemi, società partecipata dal Comune di Milano) vale 15,6 milioni di euro, nell'ambito di un progetto ("Foody") da circa 100 milioni. I lavori sono stati già avviati. La piattaforma ortofrutta, per la quale la Bertini ha vinto la gara, dovrebbe essere pronta entro dicembre 2022.