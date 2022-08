Cappato si è autodenunciato per aver aiutato una donna a morire

Marco Cappato si è autodenunciato per aver accompagnato in Svizzera a morire (sottoposta a suicidio assistito) Elena, 69enne affetta da tumore al polmone con metastasi.

Nella mattinata di mercoledì l'esponente dell'associazione Luca Coscioni si è presentato alla stazione dei carabinieri di via Fosse Ardeatine (la stessa in cui si era auto-accusato per il caso di Dj Fabo) e ha raccontato ciò che ha fatto. Rischia fino a 12 anni di carcere per l'accusa di aiuto al suicidio.

Per Cappato, spiegano dall'associazione, si tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la persona accompagnata non è "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale", quindi non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242\2019 della Corte costituzionale sul caso Cappato\Dj Fabo per l'accesso alla tecnica in Italia.

"In queste ultime due legislature parlamentari non è mai stata discussa la nostra legge di iniziativa popolare presentata 9 anni fa; adesso con lo scioglimento delle camere è caduta - ha detto Cappato parlando con i giornalisti -. La corte costituzionale, presieduta da Giuliano Amato, ha impedito al popolo italiano di decidere sulla legalizzazione dell'eutanasia".

"Spetterà alla giustizia italiana stabilire se questo è un reato", ha aggiunto Cappato che ha poi precisato che si renderà disponibile per altre azioni simili: "Aiuteremo tutte le persone che ce lo chiederanno".