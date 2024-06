Marco Cappato indagato per istigazione al suicidio, il caso finisce davanti alla Corte costituzionale

Il gip di Milano, Sara Cipolla, ha trasmesso gli atti alla Consulta perché valuti la legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicidio per cui è indagato Marco Cappato. Il politico, attivista e tesoriere dell'Associazioe Luca Coscioni, aveva accompagnato due persone a morire in una clinica in Svizzera. Poi si era autodenunciato. Si tratta di un uomo, il signor Romano, 82enne costretto a letto da una grave forma di Parkinson, ed Elena Altamira, 69 anni malata terminale.

Per i due episodi la Procura di Milano aveva chiesto in via principale l'archiviazione. La richiesta era stata presentata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio. Il gip porta, ora, il caso dinanzi ai giudici costituzionali ritenendo rilevante la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 580 del codice penale laddove prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'aiuto al suicidio di chi non è tenuto in vita da trattamenti "di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita".

La controversia si fonda sull'interpretazione del concetto di "trattamento di sostegno vitale", concetto che rientra nell'aggiornamento all'articolo 580 fatto in occasione della sentenza del 2019, legata al caso di suicidio assistito di Dj Fabo accompagnato in Svizzera da Cappato. In quel caso la Corte costituzionale aveva dichirato l'illegittimità di una parte dell'articolo 580, quella in cui non veniva esclusa la punibilità di chi, in presenza di determinate condizioni, agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi.

L'aggiornamento dell'articolo parla di "persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli". Nella richiesta di archiviazione Siciliano e Gaglio avevano spiegato che l'essere collegati alle macchine certamente rallenterebbe la malattia e di conseguenza la morte, senza però "poterla impedire", divenendo futili o espressivi di accanimento terapeutico, non dignitosi secondo la percezione del malato, forieri di ulteriori sofferenze per coloro che lo accudiscono".

Secondo quanto appreso la gip Cipolla avrebbe sposato il ragionamento di Gaglio e Siciliano. Quindi nei casi specifici per cui è ora indagato Cappato, i requisiti previsti dalla pronuncia del 2019 sussistono. A esclusione, però, di quello della dipendenza dei pazienti da un trattamento sanitario vitale. Differenziare nell'accesso alla pratica tra pazienti che per "rimanere in vita necessitanto di trattamenti di sostegno vitale" e altri "che necessitano solo di trattamenti terapeutici e per i quali i mezzi di sostegno vitale" sono "soltanti prossimi" a causa di "fattori del tutto accidentali" che dipendono dal tipo di patologia, potrebbe violare il principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione, relativo all'uguaglianza dei cittadini.