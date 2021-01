Tragedia a Milano, precipita dal sesto piano di un palazzo e muore

Dramma in via Ernesto Breda a Milano (zona Greco): una donna di 41 anni è morta precipitando al suolo dal sesto piano di un palazzo nel pomeriggio di venerdì 8 gennaio:

Tutto è accaduto intorno alle 18.20, come riportato dall’azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della 41enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Una volta giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto: non è certo se si tratti di un incidente o di un gesto volontario, sul caso stanno indagando gli agenti della questura, intervenuti sul posto per i rilievi.