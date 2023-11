Cadavere trovato in un parco a Milano

Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in un parco in via Trevi a Milano. L'uomo senza vita è stato trovato poco prima delle 16 di giovedì, non lontano da un asilo nido comunale.

A chiamare i soccorsi sono stati i passanti. In via Trevi, non lontano dal vialone Enrico Fermi in zona Dergano, sono arrivate due squadre dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), con ambulanza e automedica. Dottori e personale sanitario non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, sulla quarantina.

Nell'area verde sono arrivate anche le sirene della polizia di Stato. Secondo quanto riferito dalla questura di via Fatebefratelli, tutto lascerebbe pensare al fatto che si sia trattato di un gesto estremo. I rilievi sono andati avanti sotto la pioggia.

