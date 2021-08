Dramma in via Cagliero a Milano: precipita nel vuoto e muore

Un uomo di 60 anni è morto precipitando nel vuoto da un palazzo di via Giovanni Cagliero a Milano (zona Piazza Carbonari) nella mattinata di venerdì 6 agosto.

Tutto è accaduto intorno alle 7:30, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. I soccorritori del 118, allertati da alcuni residenti della zona, sono intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica ma purtroppo i soccorsi sono stati del tutto inutili.

Sul caso sono in corso indagini, gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto anche se per il momento l'ipotesi investigativa più accreditata sembra quella del gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.