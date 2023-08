Suicidio nel carcere di Opera a Milano

Un detenuto condannato per bancarotta, un uomo di 56 anni, si è tolto la vita all'interno della propria cella, nel carcere di Opera a Milano.

La notizia è stata confermata dal Sappe, Sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Il 56enne, originario del Bellunese, doveva scontare una pena di 6 anni per reati legati ad una bancarotta fraudolenta.

L'uomo era in carcere da appena due mesi. Si era consegnato a inizio giugno dopo il rigetto del suo ricorso da parte della Cassazione. Quando lo hanno trovato era già morto, inutile la corsa dei soccorritori sul posto.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252, (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.