Ragazzo di 20 anni muore in carcere

Tragedia in carcere a Pavia, dove un ragazzo di 20 anni si sarebbe tolto la vita. “Aveva circa 20 anni, egiziano, si è impiccato il 27 giugno nella sua cella della casa circondariale di Pavia. Subito soccorso dalla Polizia penitenziaria e dai sanitari è stato trasportato in ospedale, dov’è immediatamente apparso in condizioni disperate. Giovedì, purtroppo, è spirato", hanno raccontato dal sindacato Uilpa polizia penitenziaria.

Un altro dramma che si aggiunge a quelli che si sono già verificati in questi primi sei mesi del 2024. "Sale così a 50 la tragica conta dei detenuti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno, cui aggiungere 5 appartenenti alla Polizia penitenziaria. Evidentemente, la carneficina non si ferma", la riflessione di Gennarino De Fazio, segretario generale della sigla.

“Mentre il governo, dopo annunci e smentite ha varato il decreto ‘carcere sicuro’, è palese che di sicuro c’è solo che non funzionerà. Serve a poco e in qualche caso procurerà ulteriori effetti negativi. Pensiamo, per esempio, alla riduzione a 60 giorni effettivi del corso di formazione per gli agenti di polizia penitenziaria, quando il corpo necessiterebbe di una maggiore professionalizzazione anche di natura specialistica", ha aggiunto De Fazio.

"14.500 detenuti oltre la capienza effettiva, 18mila unità mancanti alla polizia penitenziaria, gravissime carenze nell’assistenza sanitaria e psichiatrica, strutture fatiscenti e disorganizzazione imperante costituiscono un incendio di vastissime proporzioni in atto nelle carceri e l’esecutivo pensa di spegnerlo con un bicchiere d’acqua. Ben presto, temiamo, gli effetti saranno ancora più disastrosi e allora sarà ancora più complesso intervenire con efficacia. La premier, Giorgia Meloni, e il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ci ripensino e diano un vero peso specifico al provvedimento varato implementandolo con misure davvero incisive e a carattere immediato. Siamo - ha concluso - già fuori tempo massimo".