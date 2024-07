Giovane di 20 anni si toglie la vita in carcere: morto in ospedale

Un giovane di quasi 20 anni si è tolto la vita nel carcere di Pavia. Ne dà notizia Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa Penitenziaria. Il detenuto, di origine egiziana, si è impiccato il 27 giugno nella sua cella della casa circondariale. Soccorso dalla polizia penitenziaria e dai sanitari, è stato trasportato in condizioni disperate in ospedale. Giovedì mattina è spirato.

"Mentre il governo, dopo annunci e smentite, ha varato il decreto 'carcere sicuro', è palese che di sicuro c'è solo che non funzionerà", commenta De Fazio: "Serve a poco e in qualche caso procurerà ulteriori effetti negativi, come la riduzione a 60 giorni effettivi del corso di formazione per gli agenti".

"I 14.500 detenuti oltre la capienza effettiva, le 18mila unità mancanti alla polizia penitenziaria, le gravissime carenze nell’assistenza sanitaria e psichiatrica, strutture fatiscenti e disorganizzazione imperante costituiscono un incendio di vastissime proporzioni in atto nelle carceri e l’esecutivo pensa di spegnerlo con un bicchiere d’acqua", conclude De Fazio.

Quello di Pavia è il 50esimo suicidio tra i detenuti da inizio 2024, a cui si aggiungono 5 agenti.