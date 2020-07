Cerca di togliersi la vita buttandosi nel vuoto da un palazzo di Cusano, salvato in extremis

Una delusione d'amore stava per uccidere un uomo a Cusano Milanino. È successo nel pomeriggio di venerdì 24 luglio quando un uomo di 33 anni stava per buttarsi nel vuoto dall'impalcatura di un palazzo in via Monte Grappa, ma fortunatamente il giovane è stato salvato dai carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 14.20 quando il 33enne è uscito dalla finestra per salire sull'impalcatura del suo palazzo (in fase di ristrutturazione). È arrivato fino al limite del quarto piano e ha minacciato di buttarsi, ma alcuni condomini sono riusciti a chiamare il 112 prima che si consumasse la tragedia. Sul posto è intervenuta una pattuglia della tenenza di Paderno Duganano con la vice brigadiere Serena Margarita e il carabiniere Vincenzo Cinquegrana. I militari sono riusciti a raggiungere l'uomo e dopo un lungo colloquio da cardiopalma, con il rischio di precipitare nel vuoto, sono riusciti a dissuaderlo.

Il 33enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Cinisello Balsamo.

