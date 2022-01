Tragedia a Segrate, un uomo è stato trovato morto in un magazzino

Un uomo di 49 anni è stato trovato morto all'interno del magazzino di Mercitalia, al civico 96 di via Rivoltana a Segrate, nella mattinata di martedì 18 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 7:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. I soccorritori del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 49enne. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per recuperare il corpo.

Secondo quanto trapelato pare che il 49enne sia morto in seguito a un gesto volontario.