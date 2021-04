Si getta sui binari della metro M1 (rossa), morta ragazza 28enne: circolazione bloccata

Una ragazza di 28 anni è morta travolta da un treno della metro M1 a Milano. La giovane, secondo le prime informazioni, si sarebbe gettata sui binari.

Il suicidio si è consumato poco prima delle 11 di martedì, all'interno della fermata metro Villa San Giovanni, lungo la linea rossa. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato ambulanza e automedica ma purtroppo per la giovane, originaria della Brianza, non c'era più nulla da fare. È morta sul colpo.

Oltre la personale sanitario e agli incaricati dell'Azienda trasporti milanesi, sul luogo - la fermata si trova in viale Monza - sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e diverse volanti della polizia. Il caso è seguito dalla polmetro.

Suicidio in metro, linea rossa sospesa

Atm informa che "la circolazione è sospesa tra Gorla e Sesto FS. Sono in corso i soccorsi dopo un tentativo di suicidio. A Gorla - suggerisce l'azienda ai suoi passeggeri - scendete e prendete i bus per proseguire il viaggio. I bus fermano in corrispondenza della stazioni. In alternativa a Sesto FS, considerate Centrale, Garibaldi o Lambrate".

"Abbiamo organizzato un servizio di oltre 30 bus che collegano le stazioni tra Gorla e Sesto 1° Maggio FS. I bus fermano in corrispondenza delle stazioni", specificano su Twitter.

?? #M1: abbiamo sospeso la circolazione tra Gorla e Sesto 1° Maggio FS per soccorrere una persona dopo un tentativo di suicidio. Sono in arrivo bus sostitutivi per collegare le stazioni chiuse. — ATM+?= (@atm_informa) April 20, 2021

Dove e come chiedere aiuto Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.