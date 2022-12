Perché parte della metro M1 è stata bloccata

Un uomo è stato travolto da un treno della metropolitana M1 (la "Rossa") nella stazione di Lima, zona Porta Venezia, all'alba di sabato 10 dicembre. Per il momento sono in corso le operazioni di soccorso ma sembra che l'uomo sia stato estratto vivo.

Tutto è accaduto intorno alle 6.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono nitidi ma non è escluso che si tratti di un gesto volontario, per gli accertamenti che determineranno l'esatta dinamica sono al lavoro gli agenti della questura.

I primi a lanciare l'allarme sono stati i dipendenti di Atm, sul posto sono intervenuti sia i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'automedica (in codice rosso), sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. L'uomo è stato estratto vivo dai pompieri e accompagnato in pronto soccorso.

Per permettere le operazioni di soccorso la M1 è stata chiusa tra Pasteur e Palestro (senza possibilità di cambiare metro a Loreto), come reso noto dalla stessa Atm attraverso un tweet. Sulla tratta sono stati istituiti dei bus sostitutivi.