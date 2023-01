Si getta sui binari della metro: una persona morta a Milano

Una persona è morta sotto un treno della metropolitana M1, la linea rossa, a Milano. Stando alle prime informazioni, la vittima si sarebbe gettata volontariamente sotto il convoglio in transito, morendo sul colpo. L'incidente è avvenuto verso le 19.15 di venerdì, nella banchina della fermata di Porta Venezia, in direzione Sesto Primo Maggio. Il fatto ha provocato parecchi disagi alla circolazione delle metro a Milano: già provate dallo sciopero che in quel momento era in atto.

Sul luogo della tragedia è intervenuto il personale sanitario del 118, la polizia di Stato e i vigili del fuoco. Stando a quanto rivelato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha inviato d'urgenza due equipaggi su ambulanza e automedica, non era chiaro se la vittima fosse un uomo o una donna per via delle terribili ferite. I pompieri hanno liberato il cadavere per permettere alle autorità di procedere con le indagini

La metropolitana è stata chiusa a lungo tra Pasteur e Palestro, Atm ha organizzato dei bus sostitutivi.