Si getta sotto la metro rossa, donna travolta perde gamba e lotta tra la vita e la morte

Ferita anche una passeggera del treno. Il tentato suicidio nella fermata Palestro, in centro a Milano

/ Via Palestro

Tragica serata, quella di sabato 11 settembre, sulla linea rossa della metropolitana di Milano: una donna di circa 30 anni si è gettata sui binari ed è stata travolta dal treno in arrivo. L'incidente si è verificato poco dopo le 19.30, nella fermata Palestro, in centro città.

Le condizioni della donna sono disperate, stando a quanto rivelato a MilanoToday dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza. La persona ferita, della quale al momento non è nota l'età, ha riportato un importante trauma al bacino e per salvarla è stato necessario amputarle una gamba. La prognosi resta preoccupante.

È rimasta ferita anche una passeggera di 52 anni. La donna è finita in ospedale in codice giallo a causa di un trauma al polso provocato dalla caduta dopo la brusca frenata del macchinista, che ha provato in tutti i modi di evitare di investire la donna sui binari.

Sul posto hanno lavorato gomito a gomito vigili del fuoco e personale del 118, arrivati con due ambulanze e un'automedica. Presenti anche le forze dell'ordine e i dipendenti Atm. La linea rossa della metropolitana, la M1, è stata sospesa tra Cairoli e Loreto; e Atm ha attivato i bus nella tratta interrotta.