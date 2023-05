Persona sui binari, chiuse alcune stazioni della M1 rossa a Milano

Chiusa la metropolitana rossa (M1) nel pomeriggio di sabato 6 maggio, tra le stazioni di Sesto Marelli e Sesto Fs. Lo rende noto Atm. Il messaggio di allerta è delle 3.22 di pomeriggio.

Secondo quanto rende noto la stessa azienda, il personale medico è intervenuto sul posto per un tentativo di togliersi la vita da parte di una persona presso la stazione di Sesto Rondò. Sempre Atm fa sapere che la tratta momentaneamente chiusa è servita da bus che fermano in corrispondenza delle fermate. Atm aggiunge all'utenza di considerare "maggiori tempi di viaggio e attese più lunghe nelle stazioni sul resto della linea".

Sul posto i sanitari del 118, che hanno accompagnato la persona all'ospedale di Rho. Successivamente la circolazione è ripresa con regolarità.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.