Uomo travolto e ucciso da un treno della metropolitana

Una persona è morta dopo essere stata travolta da un treno della metropolitana rossa a Milano. La notizia è stata confermata dalla centrale operativa del 118 e dall'Azienda trasporti milanesi (Atm). L'incidente, che stando alle prime informazioni dovrebbe essere un suicidio, è avvenuto 20 minuti dopo le 9 di sabato nella fermata M1 di Pagano.

Il macchinista del treno, un convoglio che viaggiava in direzione Rho Bisceglie, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto. Sul posto sono arrivate due squadre dell'Azienda regionale emergenza urgenza su ambulanza e automedica ma per la vittima, stando a quanto comunicato, non c'era nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e il personale Atm.

Atm ha informato così i passeggeri: "Abbiamo chiuso la linea nelle tratte Cadorna-Pagano-Lotto e Cadorna-Pagano-Gambara dopo un tentato suicidio nella stazione di Pagano. I treni sono sostituiti da bus in queste tratte. La linea è aperta nelle tratte Biscegli-Gambara, Rho-Lotto e Cadorna-Sesto FS. A Cadona si può cambiare con M2. A Lotto si può cambiare con M5. Per raggiungere Rho da Milano considerate anche le linee S delle stazioni del passante ferroviario. Seguono aggiornamenti".

?? M1: la linea è chiusa tra Cadorna e Lotto e tra Cadorna e Gambara dopo un tentato suicidio nella stazione di Pagano. I treni sono sostituiti da bus in queste tratte. Seguono aggiornamenti. — ATM + ? = (@atm_informa) April 16, 2022