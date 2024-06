Donna morta in piazza Castello a Milano: il marito indagato per istigazione al suicidio

Le liti, continue e violente. Gli interventi delle forze dell’ordine e la denuncia. Poi nella notte tra lunedì e martedì il dramma, con lei - una 37enne italiana - che avrebbe deciso di farla finita lanciandosi nel vuoto dal balcone del palazzo in piazza Castello in cui viveva con i figli e il marito.

Adesso proprio il marito, stando a quanto appreso, sarebbe indagato con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio. L’obiettivo di investigatori e inquirenti è capire se abbia messo in atto comportamenti che possano aver spinto al gesto estremo la donna, che lavorava per la sede milanese di una nota casa d’aste.

La tragedia si è consumata alle 4 di martedì notte e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che aveva due figli da una precedente relazione e un terzo figlio dall’ultimo compagno, quella notte trovato in casa dagli agenti in evidente stato di shock. Scavando nella vita della 37enne la polizia avrebbe scoperto un passato fatto di possibili maltrattamenti, che pare lei avesse denunciato, con l'indagine che sarebbe già arrivata a un avviso di conclusione. Sembra anche che la 37enne avesse deciso di allontanarsi per un po’ da casa, dove sarebbe tornata soltanto pochi giorni fa. Gli investigatori al momento non avrebbero dubbi che si sia trattato di un gesto estremo, ma vogliono capire i motivi dietro quella decisione. L'uomo avrebbe ammesso che anche quella notte avevano discusso.