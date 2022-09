Poliziotto morto suicida al Cpr di via Corelli

Un poliziotto si è tolto la vita all'interno del Cpr di via Corelli a Milano. L'uomo, un agente scelto della polizia di Stato, si è sparato con la pistola d'ordinanza all'interno dell'ufficio immigrazione presente nel Cpr (Centro per il rimpatrio). La notizia appresa da MilanoToday è stata confermata dalla questura di Milano. Stando a quanto appreso, l'agente si trovava a colloquio con una delle persone rinchiuse nella struttura quando, improvvisamente, si è alzato, è andato in armeria ed ha compiuto il gesto. I soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza, arrivati con ambulanza e automedica, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del poliziotto.

La grave situazione al Cpr di Milano

La situazione all'interno di questo tipo di centri è notoriamente problematica e al limite, sia per gli 'ospiti' che per gli operatori (personale socio sanitario e poliziotti) che ci lavorano. Gli 'ospiti' del Cpr sono privati della libertà come i detenuti ma con meno garanzie e meno diritti. Eppure non hanno una sentenza che li condanni. No rapine, no violenze, no truffe, no furti, no risse, no spaccio, niente di tutto ciò. Gli stranieri di via Corelli 28 hanno un solo conto in sospeso con la giustizia: quello di non avere i documenti in regola per stare sul territorio italiano. Non possiedono il permesso di soggiorno, ossia l'autorizzazione rilasciata dalle questure affinché i cittadini non europei possano vivere e lavorare nella Penisola.

Non ottenere quel foglio di carta per chi non ha opzioni vuol dire macchiarsi del reato di immigrazione clandestina, regolato dall'articolo 10 bis del Testo unico sull'immigrazione. Una norma introdotta nel 2009 e che, a detta di molti addetti ai lavori, non ha fatto altro che appesantire la già intasata macchina giudiziaria. E come se non bastasse, agli stranieri che lo Stato non riesce a rimpatriare dopo 4 mesi - che automaticamente devono essere liberati benché rimangano nella stessa condizione burocratica - potrebbe ricapitare di finire di nuovo nella 'gabbia' temporanea del Cpr. Come in un reality che si ripete: senza lusso, telecamere, né premio finale e dal quale non ci sono vie d'uscita. A parte quella politica e legislativa, finora dormiente sulla questione, nonostante per lo Stato mantenere i Cpr sia una spesa pressoché inutile.

Questo situazione critica è stata più volte denunciata da associazioni in città, come la rete "Mai più lager - No ai Cpr" che si oppone fin dalla prima ora alla "Guantanamo di Milano", come hanno rinominato più volte il Cpr di Corelli. Una struttura in passato considerata poco idonea e insicura anche dai sindacati di polizia. Tra quelli che hanno denunciato le condizioni inumane di chi vive nel Cpr, di recente, ci sono i senatori Gregorio De Falco (ex M5S oggi Gruppo misto) e Simona Nocerino (M5S): una situazione "umanamente disastrosa", hanno detto.