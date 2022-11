Sta per gettarsi dal ponte sul Ticino: salvato dai carabinieri

Sventato un tentativo di suicidio da un ponte sul fiume Ticino. E' successo lunedì primo novembre intorno alle undici e mezza di mattina a Vigevano. Al numero di emergenza 112 è arrivata la segnalazione di un passante, che aveva visto un uomo sul ponte del Ticino lungo la statale 494 (Nuova Vigevanese), con l'apparente intento di essere in procinto di compiere un gesto estremo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile pavese. All'arrivo dei militari, l'uomo (poco più che cinquantenne) era affacciato sul fiume, oltre il parapetto. I militari lo hanno afferrato per il giubbotto proprio mentre stava per lasciarsi cadere nel vuoto, rischiando di essere a loro volta trascinati giù. Successivamente l'uomo è stato accompagnato all'ospedale vigevanese.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.