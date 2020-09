Tragedia all'alba in via Preneste a Milano: precipita nel vuoto e muore

Tragedia in via Preneste a Milano all'alba di giovedì 10 settembre: un uomo di 65 anni è morto precipitando nel vuoto.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 6, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Milano, secondo una prima ricostruzione sembra si sia trattato di un gesto volontario.

La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma per il 65enne non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.