Suicidio in questura a Milano, 43enne si toglie la vita impiccandosi con la sua maglietta

Tragedia domenica a mezzogiorno in via Fatebenefratelli 11, all'interno della questura di Milano. Un uomo di 43 anni si è tolto la vita impiccandosi alle sbarre di una finestra con la sua stessa maglietta. Sul posto è accorso il 118 con ambulanza e automedica ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Suicidio in questura a Milano

La vittima, un 43enne algerino, era stato fermato da una volante in via Casati insieme a un 23enne marocchino, dopo che i due erano stati visti armeggiare vicino ad alcune automobili. Entrambi erano poi stati condotti in questura per essere identificati. Dopo il fotosegnalamento avrebbero dovuto essere rilasciati.

L'uomo - riferisce la questura - si trovava da solo all'interno di una sala d'attesa prima del fotosegnalamento quando ha compiuto il disperato gesto. Alcuni agenti l'hanno trovato impiccato con la sua maglietta alle sbarre della finestra del locale. Non è ancora chiaro cosa abbia potuto spingere il 42enne a togliersi la vita.

Dopo che i poliziotti hanno lanciato l'allarme al 118, i soccorritori di Areu sono giunti sul posto e intervenuti con manovre rianimatorie. Ma per l'uomo era troppo tardi e il medico legale non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso. Le indagini per chiarire l'esatta dinamica del tragico episodio sono affidate alla polizia di Stato.