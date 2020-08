Suicidio a Milano, un uomo si toglie la vita in questura: morto a 43 anni

Un uomo di 43 anni è morto suicida all'interno della questura di Milano, in via Fatebenefratelli 11, verso mezzogiorno di domenica 23 agosto. Sul posto è accorso il 118 con ambulanza e automedica.

La vittima, un 43enne algerino, era stato fermato da una volante in via Casati insieme a un 23enne marocchino, dopo che i due erano stati visti armeggiare vicino ad alcune automobili. Entrambi erano poi stati condotti in questura per essere identificati. Dopo il fotosegnalamento avrebbero dovuto essere rilasciati

L'uomo - riferisce la questura - si trovava da solo all'interno di una sala d'attesa prima del fotosegnalamento quando ha compiuto il disperato gesto. Alcuni agenti l'hanno trovato impiccato con la sua stessa maglietta alle sbarre della finestra del locale.

Dopo che i poliziotti hanno lanciato l'allarme al 118, i soccorritori di Areu sono intervenuti con manovre rianimatorie ma per l'uomo era troppo tardi e il medico legale non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso. Le indagini per chiarire la dinamica del tragico episodio sono affidate alla polizia di Stato.