Milano, ragazza 26enne in bilico sul ponte per suicidarsi: salvata da un autista Atm in servizio

L'autista, 51 anni, era a bordo del bus quando ha capito che la ragazza stava per uccidersi

Si è trovato al posto giusto al momento giusto. Quando ha capito cosa stava succedendo, non ci ha pensato due volte. D'istinto, forse anche senza ragionare, ha tolto i panni dell'autista e ha indossato quelli dell'angelo custode.

L'eroe per caso è un conducente Atm di 51 anni, Michele, che martedì sera - durante il suo turno di lavoro - ha salvato la vita a una ragazza che era a un passo, letteralmente, dal suicidarsi. Tutto è successo verso le 21.40, quando la strada del 51enne si è incrociata - per scelta del destino - con quella di una 26enne.

Lui - Michele, che nel tempo libero è anche volontariato per un'associazione di soccorso - era alla guida di un bus della linea 63 diretto a Bisceglie. Lei, la giovane, invece era in equilibrio precario sul cavalcavia Giuseppe Luraghi, già oltre il parapetto, pronta a lanciarsi nel vuoto.

Appena l'ha vista, il conducente ha fatto l'unica cosa che gli è sembrata possibile: aiutarla. Così, ha fermato la corsa del suo pullman, è sceso dal mezzo e le ha chiesto se potesse avvicinarsi. Lei ha detto sì e alla fine, dopo qualche frase scambiata, ha accettato di farsi portare in salvo. Il 51enne l'ha abbracciata, l'ha sollevata di peso e l'ha riportata in strada, al sicuro. Quindi l'ha fatta salire sul pullman al caldo e ha continuato a parlare con lei fino a quando non è arrivata un'ambulanza.

I medici del 118 hanno visitato la 26enne e hanno poi deciso di accompagnarla all'ospedale San Paolo per precauzione. La ragazza era agitata, sotto shock ma viva, grazie soprattutto a quell'autista diventato un angelo custode.