Due ragazzi si sono tolti la vita a San Vittore a pochi giorni di distanza

Due giovani detenuti, uno di 24 anni e uno di 21, si sono tolti la vita in pochi giorni nel settimo reparto della casa circondariale San Vittore di Milano. Lo rivela l'Osservatorio carcere e territorio, di cui fa parte anche Caritas Ambrosiana, che sottolinea la crescente presenza nell'istituto milanese di persone affette da disturbi mentali. I Rems, le strutture sanitarie dedicate a queste persone, hanno infatti lunghe liste d'attesa.

Uno dei due giovani, il 21enne che si è tolto la vita giovedì 2 giugno, era proprio in attesa del trasferimento in un Rems, e nelle settimane precedenti aveva già tentato due volte il suicidio. L'altro, il 24enne, si è invece tolto la vita nella notte di giovedì 26 maggio. Secondo l'Osservatorio, l'intervento di supporto psichiatrico in carcere "è totalmente insufficiente" perché i servizi per la salute mentale "non riescono a garantire continuità terapeutica".

L'Osservatorio 'salva' i centri diurni attivi all'interno degli istituti penitenziari, ma sarà difficile evitare questo tipo di tragedie "senza un'effettiva collaborazione con i servizi pubblici" che si occupano di salute mentale e "senza un potenziamento degli interventi di sanità all'interno degli istituti", con più psicologi e psichiatri.

Nelle carceri italiane, nei primi mesi del 2022 si sono tolte la vita quasi 30 persone, rispetto alle 54 del 2021 e alle oltre 60 del 2020. Numeri che potrebbero non essere precisi, perché a volte la morte in carcere non è facile da attribuire a questa o quella causa.