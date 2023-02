Tragedia a San Vittore: si impicca in cella e muore dopo 8 giorni di agonia

Un detenuto del carcere di San Vittore, Luis Fernando Villa Villalobos, è morto in seguito a un suicidio in carcere. Il 21enne, cittadino peruviano senza fissa dimora, si trovava nella casa circondariale di Milano dal 31 dicembre dopo un arresto per furto aggravato. Il gesto estremo è avvenuto il 2 febbraio, ma la polizia penitenziaria si era accorta di quello che era successo e aveva chiamato i soccorsi. Il giovane era stato soccorso e portato in condizioni disperate al Policlinico dove è morto nella notte di venerdì scorso. È il primo suicidio in carcere del 2023, l'ultimo (di una scia) per San Vittore.

Nella tarda primavera del 2022 due detenuti di 21 e 24 anni si erano tolti la vita a pochi giorni l'uno dall'altro. L’Osservatorio carcere e territorio di Milano lanciò l’allarme: "Il fenomeno dei suicidi in carcere è una delle grandi malattie del sistema carcerario italiano. I suicidi in cella sono stati almeno 54 nel corso del 2021, più di 60 nel 2020. Si tratta solo dei suicidi accertati: per molte morti in carcere la causa è difficile da attribuire con precisione". Diverse volte tra le cause c'è anche il disagio psichico. Per l’Osservatorio sono numeri inaccettabili. "Come è inaccettabile - continuavano - ciascun suicidio che avvenga quando la persona deve essere 'custodita' in una struttura detentiva dello Stato".

"Ci chiediamo cosa stia succedendo a San Vittore - proseguiva il loro comunicato - con due giovanissimi che si sono tolti la vita in meno di una settimana. La presenza di persone con forme di sofferenza mentale, spesso con doppia diagnosi, nell’istituto milanese ha raggiunto livelli molto preoccupanti e la condizione detentiva non fa che acuire il problema".