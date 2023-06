Tragedia in stazione, travolta e uccisa da un treno: linea bloccata

Una donna è stata travolta e uccisa da un treno in stazione a Cesate (hinterland nord di Milano) nel pomeriggio di mercoledì 21 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 17, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. La vittima (di cui non sono state rese note le generalità) è stata investita da un convoglio della Linea Como-Milano, il 2156 partito dalla stazione di Como Lago alla 15.46. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile, i sanitari arrivati in codice rosso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il traffico ferroviario è stato interrotto per consentire i rilievi da parte della Polfer. Per il momento i contorni della vicenda non sono nitidi, ma gli investigatori non escludono che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sul posto sono al lavoro anche i vigili del fuoco.