Travolto e ucciso dal treno in stazione

Un uomo di 58 anni è stato travolto e ucciso da un treno nella stazione di Canegrate (hinterland nord-ovest di Milano) nel pomeriggio di giovedì 9 marzo.

La tragedia si è consumata un attimo prima delle 17, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il 58enne è morto sul colpo: i soccorritori, sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La linea ferroviaria è stata sospesa tra Legnano e Parabiago per permettere gli accertamenti delle forze dell'ordine. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Legnano, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Per il momento non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.