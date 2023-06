Travolto e ucciso da un treno in stazione: circolazione in tilt sulla Milano-Torino

Circolazione dei treni in tilt sulla linea Milano-Torino nella serata di lunedì 19 giugno a causa di un investimento mortale avvenuto nella stazione di Trecate (Novara).

Tutto è successo alle 22.50, come riportato da NovaraToday. La vittima, un cittadino pakistano di 23 anni, è stato travolto da un treno della direttrice Novara-Milano in transito al binario 1. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la circolazione sulla linea ferroviaria è stata bloccata. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della Polfer; l'ipotesi più accreditata, per il momento, è quella del gesto volontario.