Studentessa suicida allo Iulm, Guenzi: "L'ho pensato anch'io. Ma, se si resiste, è solo un attimo"

"Io non volevo manco farla, 'sta università". Così la scritta che si legge nell'ultimo post su Instagram di Lodo Guenzi, scrittore, attore e musicista (Lo Stato Sociale), 400mila followers sul social network delle fotografie. Guenzi, bolognese di nascita, studente di arte drammatica a Udine, è intervenuto sul fatto della studentessa milanese di 19 anni che si è tolta la vita nel bagno dello Iulm.

"Non riesco a non pensare a quella ragazza", ha scritto Guenzi nel suo post. "Lo pensavo anche io a 19 anni. Facevo 600 chilometri a settimana per andare a farmi dire chenon ce l'avrei fatta, mentre la mia prima ragazza era morta senza un perché, e la seconda mi lasciava per la distanza".

Guenzi sottolinea che il momento in cui ha pensato "di voler sparire è stato un attimo", ma "sembrava l'unica via d'uscita logica". E poi continua: "Non so se è una questione di gara di eccellenza dentro il percorso formativo, o il fatto che il mondo del lavoro garantisca la sopravvivenza solo per chi eccelle, sacrificando i diritti a tempi di produzione, e trasformando la scuola non più in una palestra in cui poter sbagliare, ma in un assaggio delle frustrazioni di domani".

Conclude Guenzi: "Io vorrei dire a una ragazza che non sei tu che quel pensiero lo capisco, davvero. Ma che se resisti in quel momento, può essere che per te sia stato un attimo. E forza, davvero".