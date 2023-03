Travolto e ucciso da un treno in stazione: bloccata la Milano-Bergamo

Un uomo di 38 anni è stato travolto e ucciso da un treno nella stazione di Arcene (Bergamo) nella mattinata di martedì 14 marzo.

Tutto è accaduto poco prima delle 9, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'uomo sia stato travolto dal treno 2252, partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Bergamo. Nonostante i soccorsi siano intervenuti in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica, non c'è stato nulla da fare: il 38enne è morto sul colpo.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente, sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Per permettere i rilievi la circolazione dei treni sulla linea Milano-Bergamo è stata prima interrotta e poi (intorno alle 10.40) instradata su un solo binario. La linea è fortemente rallentata.