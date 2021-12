Tragedia a Certosa: uomo travolto e ucciso da un treno

Un uomo di circa 50 anni è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi di via Chiasserini a Milano (zona Certosa) nella mattinata di martedì 28 dicembre.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 8, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari del 118, intervenuti sul posto in codice rosso con un'ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Per il momento non sono chiari i contorni; non è chiaro se si tratti di un tragico incidente o di un gesto volontario. Sono in corso accertamenti da parte della polizia ferroviaria.

Le linee che attraversano il nodo ferroviario di Milano sono state rallentate per permettere il sopralluogo delle forze dell'ordine. Si registrano ritardi fino a 50 minuti sulle direttrici Milano-Torino e Mlano-Domodossola.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.

Tutti i treni coinvolti

• FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:10)

• FR 9702 Venezia Santa Lucia (6:18) - Torino Porta Nuova (9:50)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06)

• FR 9600 Milano Centrale (7:53) - Torino Porta Nuova (8:57)

• FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (18:57)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:50) - Napoli Centrale (15:03)

• EC 35 Genève (5:39) - Domodossola - Milano Centrale (9:40)

• EC 50 Milano Centrale (7:20) - Domodossola - Basel Schweizer Bahnhof (11:32)

• EC 32 Milano Centrale (8:20) - Domodossola - Genève (12:21)

• ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (10:20)

• RV 2011 Torino Porta Nuova (4:54) - Milano Centrale (6:45)

• RV 2001 Torino Porta Nuova (5:40) - Milano Porta Garibaldi (7:28)

• RV 2003 Torino Porta Nuova (6:10) - Milano Porta Garibaldi (7:52)

• RV 2015 Torino Porta Nuova (6:54) - Milano Porta Garibaldi (8:42)

• RV 2005 Torino Porta Nuova (7:10) - Milano Porta Garibaldi (8:52)

• RV 2055 Torino Lingotto (7:25) - Milano Porta Garibaldi (9:20)

• RV 2017 Torino Porta Nuova (7:54) - Milano Centrale (9:45)

• RV 2016 Milano Porta Garibaldi (8:13) - Torino Porta Nuova (10:06)

• RV 2018 Milano Porta Garibaldi (9:14) - Torino Porta Nuova (11:08)

• R 10217 Domodossola (7:20) - Milano Porta Garibaldi (9:14)

• R 10216 Milano Porta Garibaldi (7:46) - Domodossola (9:59)