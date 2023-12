Colpito da un treno, muore una persona a Lambrate

Nella notte, intorno alle 4.40, una persona è deceduta colpita da un treno nei pressi della stazione di Lambrate. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 inviato dalla centrale operativa di Areu, i vigili del fuoco, la polizia ferroviaria e il personale di Rfi.

Non è ancora chiaro se si sta trattato di un episodio accidentale o di un gesto volontario. Ma per la vittima non c'era più niente da fare.

Dopo i rilievi di rito, il traffico ferroviario ha ripreso regolarmente.