Tragedia in stazione a Rogoredo: travolto e ucciso da un treno

Tragedia in stazione a Rogoredo nel pomeriggio di domenica 5 dicembre: un uomo di 62 anni è stato travolto e ucciso da un treno dell'alta velocità Napoli-Milano-Torino.

Tutto è accaduto intorno alle 15:30 tra i binari 7 e 8, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Il macchinista del convoglio ad alta velocità - appena partito dalla banchina - ha fatto di tutto per evitare l'impatto ma purtroppo non è servito a nulla. Inutile ogni tentativo di soccorso: i sanitari del 112, sul posto insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Per i rilievi è intervenuta la Polfer anche se, secondo quanto appreso dalla questura, l'ipotesi più accreditata sembra quella del gesto estremo.