Videochiama il nipote, poi si impicca: salvato dalla polizia

Ha cercato di togliersi la vita, ma è stato salvato dalla polizia. È successo in un appartamento in zona Turro a Milano nel pomeriggio di domenica 18 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 15 quando l'uomo, un 33enne originario dell'Ecuador ha fatto una videochiamata a un nipote dicendo che voleva farla finita, puntandosi un coltello al collo. È stato il parente ad allertare il 112 spiegando cosa stava succedendo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura che, recuperata la chiave di casa attraverso un altro condomino, hanno trovato il 33enne impiccato con un cavo elettrico.

Un agente lo ha sollevato in modo da farlo respirare, nel frattempo è intervenuto il 118 che lo ha stabilizzato e trasportato in codice giallo al Niguarda. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.