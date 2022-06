Si getta dal quinto piano dopo avere lanciato oggetti ai genitori e ai poliziotti

Sfiorata la tragedia lunedì sera in un appartamento di Villapizzone, quartiere milanese del nord-ovest. Un uomo di 32 anni, in preda a un delirio, si è gettato dal balconcino al quinto piano e, per miracolo, si è salvato: ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. L'allarme è arrivato alla centrale del 112 in serata, dopo le undici: diverse persone hanno telefonato segnalando rumori che facevano pensare a una lite in famiglia in corso, piuttosto violenta.

I poliziotti sono arrivati sul posto, in via Andò, e hanno preso contatto con i genitori, che vivono nell'appartamento a fianco. Questi hanno riferito di avere tentato di entrare nella casa del figlio, dopo avere sentito i rumori, e di essere stati subito bersagliati dal lancio di oggetti contro di loro. Stessa sorte capitata agli agenti: appena hanno aperto la porta si sono visti lanciare bicchieri dall'uomo, completamente nudo e in preda al delirio.

L'arrivo di rinforzi non ha cambiato la situazione di molto. Gli agenti alla fine sono riusciti ad accedere all'appartamento ma, intanto, il 32enne si era barricato in una delle stanze. Aperta la porta anche di questa stanza, i poliziotti non sono riusciti a raggiungerlo: l'uomo ha oltrepassato la porta-finestra del balconcino, è salito sulla ringhiera e si è lasciato cadere giù nel cortile, dove qualcosa ha attutito il colpo.

Quando i sanitari del 118 sono giunti in via Andò, l'uomo era in arresto cardiaco. Lo hanno rianimato e portato d'urgenza in ospedale. Ora è in gravissime condizioni. Secondo quanto si apprende, l'uomo viene seguito dal punto di vista psichiatrico e sarebbe stato consumatore di stupefacenti.