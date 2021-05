"Venite presto, mia mamma si è accoltellata": donna in fin di vita a Milano, si indaga

È successo nella giornata di lunedì 3 maggio, sul caso sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine

Lotta tra la vita e la morte in un letto del Niguarda la donna 51enne che nella giornata di lunedì 3 maggio è rimasta gravemente ferita mentre si trovava all'interno della sua abitazione di via Meda a Milano, zona Morivione.

I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti. I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno precisato che al momento del fatto la donna si trovava in casa con la figlia 17enne. È stata proprio lei a chiamare i soccorsi precisando che la madre si sarebbe auto inferta il fendente nella zona inguinale.

Da via della Moscova hanno sottolineato che sono in corso "indagini a cura della Compagnia Milano Porta Magenta al fine di accertare la dinamica degli eventi".