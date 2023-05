Tragedia in centro a Milano: precipita nel vuoto e muore

Un uomo di 30 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un palazzo al civico 5 di via Tadino a Milano (zona Porta Venezia) nella notte tra mercoledì e giovedì 18 maggio.

Tutto è accaduto poco prima delle 4, come appreso da MilanoToday. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile: i sanitari del 112, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 30enne.

I contorni di quanto accaduto non sono ancora chiari e sul caso sta indagando la polizia. Per il momento i detective non escludono che possa essersi trattato di un gesto volontario.