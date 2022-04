Il suk abusivo di viale Puglie a Milano è tornato

È tornato il mercato abusivo in viale Puglia a Milano. A denunciarlo è Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Stamattina (lunedì ndr) decine e decine di venditori extracomunitari si sono ripresentati nella solita area carichi di merce contraffatta e probabilmente rubata", sostiene la politica in una nota pubblicata con tanto di foto.

Sardone poi, nella stessa nota, passa al contrattacco di Palazzo Marino per la situazione del suk allargando di molto il raggio della polemica: "Il tutto mentre il Comune di Milano continua a vessare i commercianti regolari, realizzando piste ciclabili davanti ai loro negozi, cancellando parcheggi e invertendo sensi di marcia senza alcun motivo. Questa è la sinistra milanese", le sue parole.

"È inaccettabile - prosegue - che in viale Puglie si torni all’anno zero: basta prese in giro! Sono stata diverse volte in sopralluogo nell’area e terrò monitorata la situazione nelle prossime settimane per evitare che la zona torni a essere invivibile come nel recente passato. La giunta Sala non si smentisce mai: il marchio di fabbrica è l’insicurezza". Così.

Sulla questione interviene anche Davide Ferrari Bardile, consigliere leghista in Municipio 4 che accusa il primo cittadino per quanto sta accadendo in viale Puglie. "Indecente il trattamento della giunta Sala - sostiene - per questo pezzo di periferia, continuamente abbandonata a se stessa. I controlli e gli sgomberi sono semplicemente spot per l’amministrazione, autentiche prese in giro ai danni di cittadini e commercianti regolari. Comune e Municipio 4 intervengano al più presto: la zona ha già dato abbastanza in termini di illegalità e insicurezza".