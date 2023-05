L'uomo con la casa piena di 'super coke' e 'white magic' (anche nelle scarpe)

Dentro a taniche di plastica in cantina, in alcune cassette di sicurezza, dietro a una finta presa della corrente. E persino sotto alla soletta di una scarpa. Questi i nascondigli che un 43enne aveva trovato per grosse quantità di Mdpv, anfetamina nota come 'super coke', mefedrone, anche chiamato 'white magic', e altre droghe sintetiche. La polizia lo ha scoperto e arrestato.

A finire nei guai nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio, un italiano con precedenti specifici per spaccio, che era già stato arrestato lo scorso marzo. Gli agenti della squadra mobile lo hanno colto in flagrante mentre cedeva una dose di Mdpv a un medico 34enne italiano. Fermato e sottoposto a un controllo in via Candiani, zona Bovisa, il 43enne è stato trovato con 20 bustine di Mefedrone, per circa 30 grammi, un bilancino di precisione e 275 euro in contanti.

Ma la maggior parte delle droghe è stata trovata durante una perquisizione a casa dell'uomo. Scoperti e sequestrati, in tutto 80 grammi di Mefredone, 50 grammi di Mdpv, tre grammi di Ethylpentedrone, 4 grammi di ketamina e 10 grammi di ecstasy. Tutto era già suddiviso in dosi pronte per essere vendute. Vari i nascondigli che l'uomo aveva escogitato: 5 bustine di Mefedrone (3,3 grammi) sono state rinvenute all’interno di uno spazio scavato nel tallone delle solette di un paio di scarpe, 5 bustine di Mdpv (5,5 grammi) in una cassetta di sicurezza per chiavi nello sgabuzzino, 6 bustine di Mefedrone di 10 grammi in un’altra cassetta di sicurezza per chiavi, sempre nel ripostiglio. E ancora, diverse bustine erano all'interno di una cassetta metallica dietro a una finta presa elettrica a muro, mentre il resto delle droghe si trovava in un pensile della cucina, in camera da letto e nel ripostiglio.

In cantina, invece, sono stati trovati circa 3 chili di sostanza liquida Ghb, conosciuta come droga dello stupro, suddivisi in 4 flaconi di plastica, un bilancino di precisione e 200 euro. Arrestato per spaccio, il 43enne è stato portato a San Vittore.