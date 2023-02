Scoperto in piena notte in strada con un "supermarket di droga"

È stato controllato alle quattro di sabato notte in via Fantoli, a Milano, nella periferia sud-est della città, in zona Mecenate.

Lui è un ragazzo italiano di 22 anni, con alcuni precedenti. Gli agenti di polizia gli hanno trovato addosso un "supermarket" di droga: un grammo di cocaina, nove grammi di ketamina, un grammo di crystal meth (metanfetamina) e sei pasticche di Mdma (ecstasy).

Il giovane aveva anche 130 euro in contanti, di cui non ha saputo giustificare la provenienza, ed è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.