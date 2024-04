Qatargate, archiviato il fascicolo su Susanna Camusso

Archiviate le indagini a carico di Susanna Camusso, sindacalista accusata di corruzione internazionale nell'ambito dell'inchiesta Qatargate che aveva toccato anche Milano. A deciderlo la gip milanese Angela Minerva. La richiesta era stata presentata lo scorso settembre dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dalla pm Cecilia Vassena. L'ex segretaria Cgil era stata iscritta nel registro degli indagati dopo che Antonio Panzeri aveva parlato di presunta corruzione: secondo l'ex eurodeputato il Qatar nel 2018 avrebbe voluto finanziare la campagna alla presidenza del sindacato mondiale dei lavoratori proprio di Susanna Camusso.

Minerva ha sottolineato che il procedimento non era "inizialmente supportato da alcun riferimento concreto e specifico ad atti di indagine" e con gli ulteriori atti alla mano, inviati dalla procura federale belga, sono risultati "assolutamente generici e non suscettibili di approfondimenti" considerato che le persone informate sui fatti "non hanno riferito nulla di più al fine di contestualizzare quanto genericamente affermato".

Inoltre, nel 2018 l'articolo 322 bis del codice penale che estende il reato "alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali" non era ancora entrato in vigore. Infine, Camusso non ha assunto il ruolo di segretario dell'Ituc.