Preside a lavoro con il cane: "Nessuno si è lamentato", ma i colleghi fanno esposto

Va tutti i giorni a lavoro con Ares, il suo pitbull di un anno e mezzo per 30 chili, ma il suo (in teoria) non è un ufficio ‘pet-friendly’, anche se nessuna legge lo vieta. È la storia di Susanna Musumeci, preside del liceo e istituto tecnico Pietro Verri e dallo scorso anno anche dell’istituto Galilei di Corsico. Musumeci porta il cane con sé a lavoro, ma ai colleghi la cosa non piace e per questo che hanno presentato un esposto alle forze dell’ordine raccontando la presenza dell’animale all’interno delle mura scolastiche.

“La dirigente scolastica dal mese di aprile 2023 si reca quotidianamente a scuola in compagnia di un pitbull condotto al guinzaglio e sprovvisto di museruola - si legge nell’esposto -. Anche le riunioni collegiali e non avvengono alla presenza del suddetto cane come si può evincere dalle fotografie allegate. Il cane la segue in tutti i suoi spostamenti all’interno del plesso, anche in presenza degli studenti”.

Susanna porta Ares anche alle riunioni: i colleghi hanno allegato anche una fotografia della donna con a fianco il suo cane. Ma la preside ha spiegato a Repubblica che nessuno, finora, si era lamentato, sottolineando di none essere a conoscenza dell’esposto. Musumeci ha spiegato che il cane lo deve portare con sé perché non sa a chi lasciarlo “lo porto con me solo quando sono al Verri”. La preside ha spiegato la difficoltà nel trovare qualcuno che possa prendersi cura del cane, considerando che si trova a passare intere giornate a scuola “dalle 7 alle 19”.