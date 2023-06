Suv impazzito si schianta sulle auto parcheggiate

Prima l'impatto con diverse auto in sosta, i vasi dei dehor e i pali dell'illuminazione pubblica. La sua corsa è terminata sul cordolo in corrispondenza di un accesso al Parco Don Giussani. Una Bmw X3 ha seminato il panico in via Coni Zugna a Milano (zona Solari) nella mattinata di lunedì 26 giugno.

Tutto è accaduto poco prima delle 6.30 quando, come riportato da Areu. Il conducente del veicolo, un cittadino marocchino di 33 anni, è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso del San Paolo. L'uomo, stando a quanto riferito dalla polizia locale, era in stato di alterazione da alcool. Per il momento non sono stati presi provvedimenti nei suoi confronti.

Una ragazza 17enne, invece, è stata accompagnata in questura e denunciata per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. La giovane, secondo quanto riferito dalla questura, avrebbe insultato, minacciato e spintonato una poliziotta che era intervenuta sul posto insieme alla locale.

L'incidente ha causato danni alla circolazione del tram 10. Per le operazioni di rimozione dei veicoli e messa in sicurezza della strada le vetture sono state sostituite da bus tra corso Colombo/viale Coni Zugna e largo Quinto Alpini.