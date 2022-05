Ragazzo trovato svenuto in metro a Milano: salvato e arrestato

Lo hanno salvato. E poi lo hanno arrestato. Un ragazzo di 20 anni, un cittadino marocchino con precedenti per droga, è finito in manette mercoledì dopo due giorni trascorsi in ospedale.

Per lui i guai sono iniziati lunedì pomeriggio, quando gli agenti lo hanno trovato svenuto e privo di sensi a bordo di un treno della metropolitana verde M2 in quel momento fermo nella stazione di Abbiategrasso, capolinea della M2. Soccorso dai medici del 118, il giovane è stato portato al pronto soccorso del San Paolo, dove poi è rimasto per 48 ore, passando anche dalla rianimazione a causa di un importante abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Una volta che le sue condizioni di salute sono migliorate, il 20enne è stato quindi fotosegnalato in questura, dove i poliziotti hanno accertato che sulla sua testa pendeva un'ordinanza del gip del tribunale di Milano che disponeva per lui la custodia cautelare in carcere in sostituzione di un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per un vecchio arresto per spaccio. A quel punto per il ragazzo si sono aperte le porte del carcere di San Vittore.