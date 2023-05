Sviene sul tetto del cantiere (a 12 metri da terra): salvato dai vigili del fuoco

È svenuto sul tetto di un palazzo in ristrutturazione ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. È successo all'interno del maxi cantiere di Mind, l'ex area Expo, nella mattinata di venerdì 26 maggio.

Tutto è accaduto intorno alle 9.30 nei pressi dell'area Cargo 11, come appreso da MilanoToday. L'uomo era salito sul tetto per svolgere alcuni lavori di manutenzione quando ha perso i sensi, ma rimanendo sulla copertura della struttura (a circa 12 metri da terra). Dato che non era presente una scala interna per poter soccorrere l'operaio sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autoscala.

L'uomo è stato prima stabilizzato dal 118 e poi trasportato a terra (con barella spinale e toboga) attraverso l'autoscala. Successivamente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sacco. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti della questura di Milano.