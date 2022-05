Il tabaccaio che ruba al cliente il gratta e vinci da 100mila euro

Il cliente vince 100mila euro al 'gratta e vinci' e lui gli sottrae la schedina. Protagonista un tabaccaio della periferia di Milano, ora indagato per truffa insieme alla sua convivente.

Era lo scorso giugno e il giocatore aveva da poco realizzato di aver vinto 100mila euro, quando il gestore del bar tabaccheria, dove la mattina faceva spesso colazione prima di andare al lavoro, gli avrebbe sottratto il 'gratta e vinci'. L'uomo, un cinese 46enne da tutti chiamati Enzo, si sarebbe dapprima intascato il biglietto per poi provare a liquidare la vittima consegnandole 7800 euro in contanti (ovvero un decimo della vincita al netto delle tasse), sostenendo che fosse "giusto così".

Il vincitore però ha sporto denuncia e ora il tabaccaio risponde di truffa aggravata, mentre la sua compagna, 36 anni, di ricettazione. Il pm milanese Cristian Barilli in questi giorni ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini in vista della richiesta di processo per i due, mentre lo scorso marzo ha ottenuto dal gip Ileana Ramundo il sequestro preventivo di poco più di 80 mila euro depositati sul conto corrente aperto dalla donna due giorni prima della validazione del tagliando vincente sottratto. La vicenda ricorda quella avvenuta a Napoli, quando un altro tabaccaio aveva rubato un gratta e vinci da mezzo milione di euro a una signora.